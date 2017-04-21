На Николаевщине правоохранители задержали похитителя замглавы РГА

В Кропивницком сотрудники полиции задержали подозреваемого в похищении заместителя главы райгосадминистрации. Об этом информирует управление полиции в Николаевской области, передает ЛИГА.Новости.

Похищение произошло еще 16 апреля. Два злоумышленника, угрожая 54-летней женщине, отобрали у нее машину, удерживали ее против воли и довезли до Кировоградской области, где оставили в безлюдной местности.

Только вечером следующего дня пострадавшая смогла сообщить о случившемся. 32-летний подозреваемый в похищении вместе с пособником планировал продать машину, но не успел сделать фальшивые документы.

По факту открыто уголовное дело.