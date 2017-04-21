Сутки в АТО: двое украинских военнослужащих погибли

За прошедшие сутки зафиксирован 47 обстрелов по позициям ВСУ. Двое украинских воинов погибли, еще восемь военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр АТО. Наиболее сложной была ситуация на Донецком направлении.

"Так, огнем из танков, минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг накрывал мужественных защитников Авдеевки. По позициям вблизи шахты «Бутовка» применял танки, 82-миллиметровые минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

По защитникам в Верхньоторецьке и Луганского стрелял из 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП и пулеметов крупных калибров. По опорным пунктам наших войск вблизи Каменки, Зайцевого и Песков бил из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Позиции в районах Майорского и Новгородского обстреливал из гранатометов, а Троицкого – из пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении. На Приморском направлении, из минометов калибра 82-мм и гранатометов враг вел огонь по защитникам Марьинки и Красногоровки.

"Защитников в Широкино и Водяного накрывал огнем БМП и гранатометов различных систем. По позициям морских пехотинцев под Павлополем и Талаковкой стрелял из противотанковых гранатометов и пулеметов крупных калибров, а по опорных пунктах в районе Новогригорьевка из пулеметов крупных калибров.

Вблизи Лебединского и Водяного активизировались вражеские снайперы. На Луганском направлении, минометы калибра 82-мм автоматические гранатометы враг применил в районе Катериновки.

Защитников Новозвановки обстрелял из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а защитников населенного пункта Донец из автоматических гранатометов", - отметили в пресс-службе.

Кира Литвинова.