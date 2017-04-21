08.04.17 09:381310
Сутки в АТО: двое украинских военнослужащих погибли
|21.04.17 08:28
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За прошедшие сутки зафиксирован 47 обстрелов по позициям ВСУ. Двое украинских воинов погибли, еще восемь военнослужащих получили ранения.
За прошедшие сутки зафиксирован 47 обстрелов по позициям ВСУ. Двое украинских воинов погибли, еще восемь военнослужащих получили ранения.
Об этом сообщает пресс-центр АТО. Наиболее сложной была ситуация на Донецком направлении.
"Так, огнем из танков, минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг накрывал мужественных защитников Авдеевки. По позициям вблизи шахты «Бутовка» применял танки, 82-миллиметровые минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
По защитникам в Верхньоторецьке и Луганского стрелял из 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП и пулеметов крупных калибров. По опорным пунктам наших войск вблизи Каменки, Зайцевого и Песков бил из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Позиции в районах Майорского и Новгородского обстреливал из гранатометов, а Троицкого – из пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении. На Приморском направлении, из минометов калибра 82-мм и гранатометов враг вел огонь по защитникам Марьинки и Красногоровки.
"Защитников в Широкино и Водяного накрывал огнем БМП и гранатометов различных систем. По позициям морских пехотинцев под Павлополем и Талаковкой стрелял из противотанковых гранатометов и пулеметов крупных калибров, а по опорных пунктах в районе Новогригорьевка из пулеметов крупных калибров.
Вблизи Лебединского и Водяного активизировались вражеские снайперы. На Луганском направлении, минометы калибра 82-мм автоматические гранатометы враг применил в районе Катериновки.
Защитников Новозвановки обстрелял из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а защитников населенного пункта Донец из автоматических гранатометов", - отметили в пресс-службе.
Кира Литвинова.