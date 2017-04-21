Вчера в Париже преступник расстрелял полицейских

21.04.17 09:25Сколько просмотров этой статьи78Сколько комментариев этой статьи0

От полученных ранений умер второй полицейский, подвергшийся нападению преступников в районе Елисейских Полей в Париже, передает Reuters.

Кроме того, сообщается, что преступник, который произвел выстрелы и был ликвидирован на месте, был известен спецслужбам.

Спустя час после перестрелки в том же районе вновь послышалась стрельба. Подробности пока не сообщаются.

Как сообщил РИА Новости представитель полиции, людей эвакуируют из общественных мест на всем протяжении Елисейских Полей — от Триумфальной арки до площади Согласия. Полицейские, вооруженные пистолетами, просят людей поскорее проходить в сторону площади Согласия, оставаясь все время на свету.

Вечером в четверг, 20 апреля, преступники открыли огонь по полицейским в центре Парижа. Один из сотрудников был убит, двое получили ранения. Стрелявший был ликвидирован. Полиция предполагает, что нападавших было двое, одному удалось скрыться.

По свидетельству очевидцев, преступник вышел из машины и начал стрелять из автомата.

Начата полицейская операция, в которой задействованы вертолеты. К месту происшествия прибыл спецтранспорт с вооруженными полицейскими.

В качестве версии произошедшего рассматривается как теракт, так и вооруженное ограбление. В то же время в МВД Франции заявили, что о мотивах атаки говорить пока рано, хотя стрельба по сотрудникам велась прицельно. К расследованию приступило антитеррористическое подразделение прокуратуры.

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Пятница, 21.04.2017

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