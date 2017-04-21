Жители Запорожья бьют тревогу в соцсетях из-за аварии на АЭС

21.04.17 10:11Сколько просмотров этой статьи78Сколько комментариев этой статьи0

На атомные станции резко увеличили нагрузку из-за дефицита угля в стране.

Жители Запорожья в социальных сетях бьют тревогу в связи с ЧП на Запорожской АЭС и даже начали делиться информацией, как вести себя при радиационной опасности. Как сообщалось ранее, 18 апреля, на Запорожской АЭС под действием автоматики в 19:52 был отключен от сети энергоблок №6.

На АЭС в работе находились 4 энергоблока. По официальной версии, причины срабатывания автоматической системы и отключения энергоблока выясняются.

Жители региона опасаются, что от них могут скрывать правду. "До пожарища в Балаклее и взрыва на нефтебазе в Вишневом под Киевом обстановка в Запорожье конечно более спокойная. Но давайте вспомним – а о Чернобыле разве не молчали первые дни? Кто ж вам признается так сразу – да, есть опасность. Зачем им паника?", — пишет в своем блоге житель Мелитополя Андрей Трегубов. Пользователи на форумах и группах города в соцсетях активно обсуждают тему ЧП.

Длительное время украинские АЗС работали на топливе из РФ, но в 2011 году в целях "диверсификации поставок" пошли эксперименты по использованию топлива производства "Westighouse". "Эксперимент был неудачен, американские ТВС оказались поломанными/бракованными, это привело к убыткам украинского "Энергоатома" на 175 миллионов долларов", — сообщает сайт "Типичное Запорожье".

После 2014 года продолжились попытки использовать в реакторах топливо "Westighouse". "В 2014 году на него перешли на третьем блоке Южно-Украинской АЭС, а в 2015 их попытались впихивать еще в два энергоблока. "Странное совпадение", но после этого все эти энергоблоки были вынуждены уйти на длительный внеплановый ремонт", — сказано на городском сайте.

В октябре прошлого года министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил о запуске пятого запорожского блока АЭС на топливе Westinghouse. Тогда же он добавил, что рассматривается программа, чтобы 40% атомных блоков Украины работали на ядерном топливе Westinghouse.

Нагрузкой на АЭС перекрывают дефицит угля

Как сообщали "Вести", президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что Украина "резко увеличила долю атомной энергии в общем энергетическом балансе страны: было 47%, сейчас стремительно приближается к 60%". Такое изменение вызвано дефицитом угля в стране. Специалисты по энергетике пояснили, что Украина увеличила нагрузку на свои атомные станции.

"При такой высокой доле в структуре рынка электроэнергии атомных станций общая энергобезопасность страны зависит напрямую от стабильной работы АЭС. Хотя на деле ни о какой стабильности речь не идет", — рассказал "Вестям" источник в Министерстве энергетики и угольной промышленности, пожелавший остаться неизвестным.

В Украине эксплуатируются 15 энергоблоков общей мощностью 13 835 МВт на четырех атомных электростанциях: 6 блоков – на Запорожской, 4 — на Ровенской, 3 — на Южно-Украинской (Николаевская область) и 2 — на Хмельницкой.

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