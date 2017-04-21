О коррупции в детских садах и школах Николаева

21.04.17 11:27Сколько просмотров этой статьи77Сколько комментариев этой статьи0

В общественных местах Николаева, в транспорте, в очередях поликлиник очень часто можно услышать разговоры о поборах в учебных учреждениях города.

Можно по-разному называть предложения от учителей, педагогов вузов, воспитателей детских дошкольных учреждений, в которых звучат явные намеки на необходимость сдать деньги на нужды этих заведений: коррупция, взятки, поборы, крик о помощи в безвыходной ситуации. Некоторые собеседники согласились представиться и поговорить о проблеме, но фотографироваться отказались.

Юлия, 24 года, администратор образовательного центра:

− Коррупция существует почти везде. А детский сад и школа — это очень удобные места для этого дела. Потому что родителей принуждают сдавать деньги, якобы, на ремонт. «Это же для благополучия их собственных детей, для их комфортного обучения». А на самом деле, эти деньги в лучшем случае «переполовинят», если не заберут большую часть. Таким образом, полностью прикрываются благим делом. И все выглядит честно потому, что родители думают, что они сдали на ремонт. А работники школы или садика непричастны.

− Считаете ли вы коррупцией подарки учителям?

− Подарки учителям тоже разные бывают. Я знаю, что сейчас в некоторых школах, вузах учителя заказывают себе подарки, и не просто цветы или блокнот, а айфоны или планшеты. Так что в большинстве случаев, подарки сейчас − это взятки.

− Сталкивались ли вы лично с такой ситуацией?

− В садике у нас тоже сбор в группу каждый месяц 30 грн, в фонд сада ежемесячно 25 грн. В группе собираются покупать мебель, но я ж не знаю, сколько они собрали, а сколько потратили…

Оксана, 43 года, сурдопедагог:

— С коррупцией не сталкивалась и не слышала о том, что кто-то занимается поборами.

Евгений, 22 года, студент:

− Думаю, что существует, но на низком уровне. Нечастые случаи. Если визуально видно, что собранные родителями деньги на ремонт заведения действительно потрачены не зря, и детям учиться гораздо лучше, то почему бы не скинуться.

Но главное, чтобы эти поборы не были в 4,7,11 классах. При переходе к другому классному руководителю и новому классу. Такие факты мне знакомы, но не на личном опыте, а по рассказам. Одногруппница говорила, что у нее в школе брали взятки, как и в университете, гривен по 200.

Игорь Стецишин, 23 года, менеджер проектного направления:

— Коррупция или взяточничество бесспорно существуют. Если ребенок видит это, то ребенок понимает, что учитель ему «должен, обязан». Это про подарки. Во время сборов на ремонт непорядочные учителя собирают больше денег, чем требуется. «Под шумок» разницу забирают себе.

Чисто субъективное мнение – я считаю, мы сдавали больше денег на ремонт, чем он на самом деле стоил. Покупали материалы по значительно завышенной цене. Но я не осуждаю учителей, каждый зарабатывает, как может.

Юлия, 21 год, начинающий преподаватель:

— Коррупция существует, но очень завуалировано. Поборы на ремонт и подарки учителям – это тоже считаю коррупцией. Конечно, какая-то часть все же идет на подарки и на благо школе, но я уверена, что минимум 40% от этого идёт кому-то выше. Порой не в силах было отследить, куда ушли мои деньги и как ими распорядились, но то, что я не видела значительного результата и улучшений в своем учебном учреждении − это факт.

Виктория, 38 лет, домохозяйка, мать троих детей:

— У меня богатый опыт оплаты в детские сады, школы, вуз. Везде требуют деньги: на ремонт, на оргтехнику, телевизоры, компьютеры, хозтовары, канцтовары. Подарки тоже всегда покупали. Вдумайтесь, что вы тоже являетесь сотрудником фирмы или предприятия, но вам же не носят подарки. Учебные заведения давно поставлены в ранг просящих, но тем не менее, никто не обязан выделять деньги из своего личного бюджета на материально-технические нужды школ.

Сегодня уровень коррупции переходит за все возможные и допустимые рамки. И результаты общения с николаевцами – еще одно тому доказательство. Вопрос только в том, можно ли оправдать и понять злостных взяточников. Стоит задуматься над причинами беспорядков, ведь их истоки зарыты глубоко в менталитете и культуре нации, сообщает izvestia.nikolaev.ua.

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