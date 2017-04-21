14 населенных пунктов Николаевщины остались без света из-за непогоды

21.04.17 11:50Сколько просмотров этой статьи69Сколько комментариев этой статьи0

По состоянию на утро 21 апреля от электроснабжения отключены 14 населенных пунктов в 9 районах области и в г. Николаев. Зарегистрировано 9 эпизодов падения деревьев по Николаеву. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Для ликвидации последствий привлекались отделения 5 Государственной пожарно-спасательной части по охране Корабельного района и 10 взвода Государственного военизированного горно-спасательного (аварийно-спасательного) отряда.

За минувшие сутки спасатели привлекались для оказания помощи в вытягивании автомобилей, съехавших в кювет. Происшествия зафиксированы в Домановском (2 автомобиля), и Первомайском (1 рейсовый автобус и 1 микроавтобус) районах области и вблизи г. Южноукраинск (1 грузовой автомобиль). В общем оказана помощь 10 лицам.

По прогнозам Николаевского областного центра по гидрометеорологии 21 апреля ожидаются осадки днем ​​в виде дождя и мокрого снега, ночью местами налипание мокрого снега, облачно, ветер северо-восточный 15-20 м / с, температура воздуха ночью 0 — 5 ° мороза, днем ​​1- 6 ° тепла. Спасатели Николаевщины обращаются ко всем гражданам:

«Будьте бдительны и осторожны. По возможности избегайте дальних поездок, на дорогах будьте осторожны. Берегите себя и свою жизнь! В экстренных ситуациях звоните в Службу спасения 101!»

Похожие новости

18.04.17 18:29На Николаевщине отменили занятия в школах из-за непогоды

30.03.17 10:00В Авдеевке опять нет света и воды

23.03.17 15:56Вчера на Николаевщине пропали без вести еще пять человек

04.02.17 17:00Ураган «Лев» во Франции: без света остались 250 тысяч человек‍

07.01.17 10:22Непогода в Украине обесточила почти 100 сел

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 21.04.2017

Закругление верхнее-левое

21:56Здесь учат знать, мыслить, чувствовать, сопереживать

21:00В Николаеве вывесили плакат с портретом Гитлера

20:46Специалисты рассказали, как «лайки» в соцсетях вредят здоровью

20:32Маленькие пенсии и те недолго: украинские пенсионеры живут гораздо меньше, чем европейские (инфографика)

20:13В Новой Одессе презентовали новые рабочие места

20:02Николаевщина распределила деньги на возмещение стоимости лекарств

19:47В Николаевской области неизвестные вынесли с фермы удобрений на два миллиона гривен

19:27В США аудитория пользователей iPhone достигла исторического максимума

19:10В США провели успешное испытание вакцины от рака

18:50Николаевские педагоги обучались формированию украиноязычной среды

18:35Всех госслужащих обяжут заговорить на английском

18:15Китай готов предоставить украинцам безвизовый режим

18:03В Украине «черный список» артистов из России пересмотрят

17:39В Луцке директор предприятия избил телеоператора

17:27В Днепре мусоровоз провалился под асфальт

17:01Табачный гигант сокращает производство в Украине

16:45В Николаеве мужчина ударил в лицо 8-летнюю девочку

16:35В Николаеве откроют первый в городе хоспис

16:14Гаврилечко: нет смысла платить в Пенсионный фонд – украинцы не доживут до пенсии

15:58Хуг о "военном параде" боевиков "ЛНР" на 9 мая: Это нарушение Минских соглашений

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

08.04.17 09:381310

На Донбассе задержали российского шпиона (видео)

08.04.17 10:141330

Демократия закончилась: США хотят ликвидировать лидера КНДР

08.04.17 10:351860

Лазарева суббота 2017: значение и традиции праздника

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Самые читаемые

18.04.17 18:5326460

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

09.04.17 00:4911910

«Храбрые сердца»: турнир сильных и мужественных

15.04.17 18:228160

Впервые в Николаеве прошел турнир памяти Владимира Чайки по классическому волейболу

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика