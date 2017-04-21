14 населенных пунктов Николаевщины остались без света из-за непогоды

По состоянию на утро 21 апреля от электроснабжения отключены 14 населенных пунктов в 9 районах области и в г. Николаев. Зарегистрировано 9 эпизодов падения деревьев по Николаеву. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Для ликвидации последствий привлекались отделения 5 Государственной пожарно-спасательной части по охране Корабельного района и 10 взвода Государственного военизированного горно-спасательного (аварийно-спасательного) отряда.

За минувшие сутки спасатели привлекались для оказания помощи в вытягивании автомобилей, съехавших в кювет. Происшествия зафиксированы в Домановском (2 автомобиля), и Первомайском (1 рейсовый автобус и 1 микроавтобус) районах области и вблизи г. Южноукраинск (1 грузовой автомобиль). В общем оказана помощь 10 лицам.

По прогнозам Николаевского областного центра по гидрометеорологии 21 апреля ожидаются осадки днем ​​в виде дождя и мокрого снега, ночью местами налипание мокрого снега, облачно, ветер северо-восточный 15-20 м / с, температура воздуха ночью 0 — 5 ° мороза, днем ​​1- 6 ° тепла. Спасатели Николаевщины обращаются ко всем гражданам:

«Будьте бдительны и осторожны. По возможности избегайте дальних поездок, на дорогах будьте осторожны. Берегите себя и свою жизнь! В экстренных ситуациях звоните в Службу спасения 101!»