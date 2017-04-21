Стрельба в Париже: полиция установила личность подозреваемого

Главный подозреваемый - 39-летний мужчина, который жил на восточной окраине города.

Личность мужчины, убившего одного полицейского и ранившего двоих в Париже, установлена.

"Личность нападавшего была установлена, расследование продолжается", - подтвердил прокурор Парижа Франсуа Моленс, передает Associated Press.

В полиции сообщили, что главный подозреваемый - 39-летний мужчина, который жил на восточной окраине Парижа.

Однако ни в полиции, ни в прокуратуре не раскрывают имени подозреваемого, хотя правоохранителям оно известно.

"Все, что я еще могу вам сказать, это то, что личность нападавшего известна, это было проверено. Я вам его не назову, потому что следствие уже идет с обысками и, в том числе, с целью установить, были или нет у него сообщники", - сказал Моленс.

Напомним, что по информации Reuters, неизвестный мужчина выбежал из машины и открыл стрельбу из автомата по полицейским. По данным источников агентства в правоохранительных органах, нападающих было два. Кроме того, в районе перестрелки произошло вооруженное ограбление.

Позже ответственность за стрельбу в центре Парижа, в результате которой один полицейский погиб, еще двое получили серьезные ранения, взяли на себя исламисты ИГИЛ.