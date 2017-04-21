В Николаеве сегодня проходит митинг под филиалом АМПУ (видео)

21.04.17 13:10Сколько просмотров этой статьи105Сколько комментариев этой статьи0

Николаевские портовики собрались на митинг под проходной НМТП, чтобы добиться диалога с руководителем Николаевского филиала АМПУ Виктором Козонаком. С собой принесли в том числе и шины, пишет «Преступности.НЕТ».

Издание сообщает, что сегодня утром, 21 апреля, в Николаеве по адресу улица Заводская 23, под управлением НФ АМПУ проходит мирная акция трудового коллектива НМТП, которая направлена на то, чтобы привлечь к диалогу с трудовым коллективом местное руководство АМПУ.

На данный момент двери управления николаевского филиала АМПУ закрыты и во внутрь никого не впускают. К митингующим пока никто из руководства порта так и не вышел, но вместе с тем, на место проведения акции уже прибыла следственно-оперативная группа Заводского райотдела, которую вызвало руководство порта.

Также в издании отмечают, что на место прибыл лично начальник Заводского отдела полиции города Николаева Олег Гудыма, который и общался с участниками протестной акции.

Вместе с тем, как сообщает издание Блин.ком, со ссылкой на сотрудницу стивидорной компании «Метал стивидоринг компани» ( МСК), людей просто не пропускают на рабочие места, хотя у них и есть действующие пропуска.

— У нас есть законное право работать, у каждого из нас есть пропуск в порт, но никого из нас не пропускают! Из нашей предупредительной акции протеста, которая была 19 апреля, никто из руководства порта не сделал никаких выводов! — цитирует Юлию Росинец издание.

По словам сотрудников «МСК», с 12.04.2017 г. руководство Николаевского филиала ГП «АМПУ» умышленно блокирует работу ООО «МСК», отказывая ему как портовому оператору в продлении срока действия Договора об обеспечении доступа к причалу, хотя с другими компаниями, которые не являются портовыми операторами и не имеют портовой инфраструктуры в морпорту, руководство порта заключило договоры на 10 лет.

О сложившейся ситуации уже проинформировано и руководство АМПУ, и непосредственно министр инфраструктуры Владимир Омелян, однако никакой реакции из Киева до сих пор нет.

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