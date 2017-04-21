Двое детей из Украины погибли в ДТП в Северной Осетии – СМИ

Двое детей погибли в ДТП в Северной Осетии, где вечером в четверг, 20 апреля столкнулись автомобиль БМВ и грузовик.

"Несовершеннолетний водитель "БМВ не справился с управлением и врезался в грузовой автомобиль. В результате ДТП пассажиры иномарки - брат и сестра 2010 и 2008 года рождения погибли на месте происшествия", - сообщили в экстренных службах Северной Осетии.

Водитель иномарки госпитализирован в тяжелом состоянии. По предварительной информации погибшие дети являлись гражданами Украины, гостившие в Северной Осетии у родственников.