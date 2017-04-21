В Харьковской области группа подростков до смерти забила пьяного мужчину

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

В Харьковской области группа подростков до смерти забила мужчину. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области в Facebook. "В Харьковской области группа лиц до смерти забила 68-летнего мужчину.

За совершение преступления работники Купянского отдела полиции задержали 5 человек, возрастом от 14 до 22 лет", - говорится в сообщении. Как отмечается, врач скорой помощи сообщил правоохранителям о доставлении в больницу мужчины в состоянии алкогольного опьянения и с ссадинами лица.

В больнице мужчина скончался. Установлены лица, причастные к преступлению, ими оказались местные жители в возрасте от 14 до 22 лет. Правоохранители выяснили, что погибший в состоянии алкогольного опьянения перепутал здания и начал стучать в окно к чужим людям. Для того, чтобы его прогнать женщина позвала своих несовершеннолетних сыновей, которые, в свою очередь, позвонили трем товарищам.

Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой парни нанесли 68-летнему мужчине телесные повреждения, от которых он умер. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы, сейчас им вручено уведомление о подозрении в совершении указанного преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения.