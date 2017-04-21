08.04.17 09:381310
На Николаевщине столкнулись рейсовый автобус и микроавтобус: есть пострадавшие
|21.04.17 14:26
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На данный момент подробности аварии пока неизвестны. Оба транспортных средства получили механические повреждения, микроавтобус превратился практические в груду металла.
На данный момент подробности аварии пока неизвестны. Оба транспортных средства получили механические повреждения, микроавтобус превратился практические в груду металла.
По предварительным данным, пишут Преступности.нет, в ДТП есть пострадавшие. Пассажирка рейсового микроавтобуса сломала руку, а водитель микроавтобуса отделался ушибом.
Отметим, что заснеженные дороги и не прекращающаяся снежная буря привели к серьезному осложнению ситуации на дорогах в районе Южноукраинска, Первомайска и Арбузинки.
В частности, возле Мигии произошло еще одно ДТП, в котором, по предварительным данным столкнулись два легковых автомобиля.