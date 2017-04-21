Вседозволенность николаевских активистов

В пятницу, 21 апреля, активисты в количестве 15 человек прорвались на закрытое собрание трудового коллектива Николаевского академического художественного русского драматического театра.

Об этом сообщают "Новости.N"

Так как центральный вход был закрыт, активисты прошли через внутренний двор и попали в зал, «отодвинув» при этом охранника.

Сейчас в зале периодически вспыхивают скандалы, все ожидают полицию.