08.04.17 09:381310
Вседозволенность николаевских активистов
|21.04.17 14:47
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В пятницу, 21 апреля, активисты в количестве 15 человек прорвались на закрытое собрание трудового коллектива Николаевского академического художественного русского драматического театра.
В пятницу, 21 апреля, активисты в количестве 15 человек прорвались на закрытое собрание трудового коллектива Николаевского академического художественного русского драматического театра.
Об этом сообщают "Новости.N"
Так как центральный вход был закрыт, активисты прошли через внутренний двор и попали в зал, «отодвинув» при этом охранника.
Сейчас в зале периодически вспыхивают скандалы, все ожидают полицию.