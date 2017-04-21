В ближайшие часы на Одесскую область обрушится шторм

Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра и снижении температуры.

Гидрометцентр Черного и Азовского морей объявил штормовое предупреждение по области. В ближайшие час-два местами по Одесской области ожидается дальнейшее усиление северо-восточного ветра до 25-30 метров/секунду.

К вечеру ветер поменяется на западный, скорость уменьшится до 9-14 метров в секунду. Температура ночью составит 1-3 градуса тепла.

Одесская мэрия советует максимально ограничить перемещения и поездки по городу, особенно пожилых лиц, детей и беременных женщин.

Одесситов просят быть бдительными и не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, так как в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

Как сообщалось, в Одессе из-за непогоды приостановили движение грузовиков на участке дороге Одесса – Любашевка. По состоянию на 7 часов 21 апреля спасатели отмечают, что ограничений движения транспорта на других дорогах нет.