В Николаеве мужчина ударил в лицо 8-летнюю девочку

Вчера, 20 апреля, 43-летний мужчина ударил маленькую девочку за то, что она якобы натравила на него собаку.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Вчера, около 16 часов, патрульные получили сообщение, что на улице Космонавтов неизвестный ударил ребенка. На месте происшествия инспекторов ждала 8-летняя девочка и свидетель. Патрульным они рассказали, что девочка играла во дворе. Там же бегала и собака, которая периодически лаяла на прохожих. В какой-то момент к девочке подошел неизвестный и толкнул ее на землю, а когда она встала, ударил ее в лицо.

Слова девочки подтверждает и свидетель.

Вместе с ними, стражи порядка начали поиски подозреваемого и вскоре нашли его. Оправдывая себя, 43-летний мужчина рассказал следующее. По его словам, он шел домой, когда услышал как девочка натравливает на него собаку. Вскоре, собака подбежала к нему и укусила за ногу.

Далее человек точно не помнит, бил ли он девочку, или нет.

После оказания ему первой помощи врачами, патрульные доставили его в отдел полиции.