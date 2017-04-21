В Днепре мусоровоз провалился под асфальт Инцидент произошел во время сбора мусора. Утром 21 апреля в центре Днепра автомобиль КамАЗ провалился под асфальт. По данным пресс-службы полиции города, инцидент произошел на перекрестке ул. Шевченко и ул. Гоголя. Авария произошла, когда автомобиль производил сбор мусора. На месте работает полиция, движение на данном участке затруднено. Причины происшествия выясняются. Пострадавших нет. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама