08.04.17 09:381310
В Днепре мусоровоз провалился под асфальт
|21.04.17 17:27
|67
|0
Инцидент произошел во время сбора мусора.
Инцидент произошел во время сбора мусора.
Утром 21 апреля в центре Днепра автомобиль КамАЗ провалился под асфальт.
По данным пресс-службы полиции города, инцидент произошел на перекрестке ул. Шевченко и ул. Гоголя.
Авария произошла, когда автомобиль производил сбор мусора. На месте работает полиция, движение на данном участке затруднено. Причины происшествия выясняются. Пострадавших нет.