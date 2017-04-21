В Луцке директор предприятия избил телеоператора

Между сотрудниками предприятия и работниками телерадиокомпании возник конфликт, сообщает местная полиция. В результате конфликта 49-летний директор предприятия нанес 42-летнему оператору телеканала телесные повреждения.

Директор одного из предприятий в Луцке нанес телесные повреждения оператору местной телерадиокомпании во время подготовки сюжета, начато уголовное производство, сообщает в пятницу пресс-служба ГУ НП в Волынской области.

Инцидент произошел 20 апреля на территории предприятия на улице Андрея Марцинюка. Какого именно, не уточняется.

"Между сотрудниками предприятия и работниками телерадиокомпании возник конфликт. В результате конфликта 49-летний директор предприятия нанес 42-летнему оператору телеканала телесные повреждения", — сказано в сообщении.

Пострадавший обратился за помощью к медикам.

По факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов и нанесения легких телесных повреждений следователи начали уголовные производства по ч. 1 ст. 171 и ч. 1 ст. 125 УК Украины.