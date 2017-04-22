На Канарах паром со 140 пассажирами врезался в пирс

22.04.17 09:16Сколько просмотров этой статьи50Сколько комментариев этой статьи0

Причиной стали неполадки в электрике, из-за которых команда потеряла управление двигателями судна

Паром Volcan de Tamasite судоходной компании Armas, который вез 140 пассажиров на испанский остров Тенерифе, врезался в пирс при выходе из гавани города Лас-Пальмас-де Гран-Канария.

Предполагаемая причина — неисправность в электрике судна, вследствие которой команда не смогла управлять двигателями — паром стал неуправляемым и протаранил причал. Никто из находившихся на борту людей в результате инцидента серьезно не пострадал, однако значительно повреждены пирс и сам паром.

Компания-судовладелец предоставила всем пассажирам временное жилье на берегу в близлежащих гостиницах.

Паром Volcan de Tamasite был введен в эксплуатацию в 2004 году, он рассчитан на перевозку до 1500 пассажиров.

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