На Канарах паром со 140 пассажирами врезался в пирс
|22.04.17 09:16
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Причиной стали неполадки в электрике, из-за которых команда потеряла управление двигателями судна
Паром Volcan de Tamasite судоходной компании Armas, который вез 140 пассажиров на испанский остров Тенерифе, врезался в пирс при выходе из гавани города Лас-Пальмас-де Гран-Канария.
Предполагаемая причина — неисправность в электрике судна, вследствие которой команда не смогла управлять двигателями — паром стал неуправляемым и протаранил причал. Никто из находившихся на борту людей в результате инцидента серьезно не пострадал, однако значительно повреждены пирс и сам паром.
Компания-судовладелец предоставила всем пассажирам временное жилье на берегу в близлежащих гостиницах.
Паром Volcan de Tamasite был введен в эксплуатацию в 2004 году, он рассчитан на перевозку до 1500 пассажиров.