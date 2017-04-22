В Афганистане боевики Талибана напали на базу США, убиты 140 человек

22.04.17 10:05Сколько просмотров этой статьи39Сколько комментариев этой статьи0

Многие солдаты получили ранения. Нападавшие застали военных врасплох.

Военная база в пригороде Мазари-Шарифа подверглась нападению боевиков Талибана. Как сообщило агентство Рейтер, в результате происшествия были убиты 140 человек. Кроме того, многие получили ранения.

Нападавшие переоделись в форму правительственной армии и смогли беспрепятственно попасть на территорию базы, после чего открыли стрельбу. Нападение произошло, когда часть военных выходила из мечети после намаза. Другая часть солдат обедала в столовой.

Ранее США сбросили на Афганистан самую мощную неядерную бомбу. Вес авиабомбы составляет почти десять тонн, она оснащена системой спутникового наведения. Источник в администрации президента заявил, что операция была согласована с Кабулом.

Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил, что фугасная бомба, которую сбросил самолет ВВС США в Афганистане, разрушила тоннели, строительство которых финансировало ЦРУ. Об этом он написал в своем Твиттере, 13 апреля.

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