В Николаеве разрушаются городские исторические ценности

22.04.17 11:59Сколько просмотров этой статьи74Сколько комментариев этой статьи0

Об этом на своей странице в соцсети Facebook заявил профессиональный художник, искусствовед и консультант по вопросам эстетики и культуры Андрей Федорченко, передает Новостной Николаев.

"Вот уже несколько лет я наблюдаю как разрушаются городские исторические ценности. Каждый раз когда я вижу это, то пытаюсь найти оправдание нашим городским чиновникам и так называемым "отцам города". Здание заводоуправления "61 коммунара", на мой взглядф является одной из жемчужин нашего города. Неужели не стыдно проходя или проезжая мимо таких архитектурных ценностей "слугам народа", за то что они живут в этом городе. В Николаеве подобных зданий не так много и почти все они в ужасающем состоянии. Позор! Что вы уважаемые "слуги народа" оставите потомкам - бетонные коробочки со стеклянными фасадами или может анатомически поломанную статую Европы? Позор!", - написал Андрей.

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