Авдеевка снова осталась без электричества Ожидается решение о начале ремонтных работ. Авдеевка и Донецкая фильтровальная станция снова обесточены, сообщил на своей странице в Facebook гендиректор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов. По его словам, завод находится на собственной генерации. Магомедов добавил, что сейчас ожидается решение Специального центра координации для начала ремонтных работ. Он не уточнил причину обесточивания, однако ранее неоднократно Авдеевка и ДФС оставались без электроэнергии из-за обстрелов. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама