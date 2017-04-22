Известный велогонщик погиб во время тренировки

22.04.17 13:32Сколько просмотров этой статьи69Сколько комментариев этой статьи0

Чемпион Джиро-2011 Микеле Скарпони попал под микроавтобус.

Еще днем ранее знаменитый итальянский велосипедист Микеле Скарпони выступал на Туре Альп, где сумел одержать победу на одном из этапов. А в субботу утром 37-летний гонщик разбился насмерть в результате столкновения с микроавтобусом.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, Скарпони выехал на тренировку в своем родном городе Филоттрано, куда вернулся по завершении соревнований. На перекрестке итальянец был сбит автомобилем. И хотя на место аварии медики прибыли оперативно, спасти спортсмена было невозможно. Он умер мгновенно.

Скарпони выступал в профессиональном спорте с 2002-го года. Он стал чемпионом Джиро д’Италия в 2011 году после дисквалификации Альрто Контадора. Кроме того, Микеле выиграл три этапа на итальянском гранд-туре.

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