На николаевском вокзале задержали насильника

Около полудня николаевские патрульные получили сообщение о том, что на железнодорожном вокзале распоясался дебошир.

Мужчины был сильно пьян, поэтому инспекторы вывели его на улицу. Во время проверки личности нарушителя стражи порядка установили, что с декабря прошлого года он разыскивается волынскими правоохранителями по подозрению в изнасиловании.

Задержав 52-летнего мужчину, патрульные доставили его в отдел полиции. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции города Николаева.