08.04.17 20:441930
На николаевском вокзале задержали насильника
|22.04.17 14:37
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Около полудня николаевские патрульные получили сообщение о том, что на железнодорожном вокзале распоясался дебошир.
Около полудня николаевские патрульные получили сообщение о том, что на железнодорожном вокзале распоясался дебошир.
Мужчины был сильно пьян, поэтому инспекторы вывели его на улицу. Во время проверки личности нарушителя стражи порядка установили, что с декабря прошлого года он разыскивается волынскими правоохранителями по подозрению в изнасиловании.
Задержав 52-летнего мужчину, патрульные доставили его в отдел полиции. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции города Николаева.