Гурман умер, съев ядовитую жабу

22.04.17 16:15Сколько просмотров этой статьи62Сколько комментариев этой статьи0

Мужчину срочно отправили в больницу, но на следующее утро он скончался.

Житель Южной Кореи скончался после употребления в ресторане блюда из лягушек, среди которых оказалась ядовитая жаба.

Мужчина поймал в одном из местных прудов пять лягушек, после чего принес их в ресторан, принадлежащий супруге одного из своих коллег по работе, попросив приготовить, сообщает агентство "Ренхап".

Приготовленное блюдо мужчина съел вместе с двумя коллегами по работе. Через некоторое время гурман почувствовал себя плохо, его начало тошнить. Мужчину срочно отправили в больницу, но на следующее утро он скончался. Похожие симптомы проявились и у других участников трапезы, однако, в меньшей степени, и их жизнь вне опасности.

Анализ остатков еды показал, что в ней содержится буфотенин, токсичное вещество, входящее в состав содержащегося в коже жаб яда.

Судя по всему, мужчина принял за лягушек именно ядовитых жаб, обманувшись их сходством.

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