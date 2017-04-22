Украинские военные обезвредили "боевиков" на границе с Крымом (видео)

22.04.17 17:25Сколько просмотров этой статьи59Сколько комментариев этой статьи0

К мероприятиям привлекли более 100 военнослужащих.

В Херсонской области пограничники Азово-Черноморского регионального управления вместе с сотрудниками СБУ приняли участие в антитеррористических учениях на админгранице с оккупированным Крымом.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

Отмечается, что учения проводились в пятницу, 21 апреля по инициативе СБУ.

"К мероприятиям привлекли более 100 военнослужащих Херсонского и Бердянского пограничных отрядов для перекрытия административной границы, ведь по замыслу учений, после проведения диверсии, вероятные преступники могли направиться на временно оккупированную территорию АР Крым", - сказано в сообщении.

По информации пограничников, снайперские группы отрабатывали задачи по уничтожению условных террористов после взятия заложников в заброшенных зданиях, а в контрольных пунктах въезда-выезда пограничники в рамках учений обнаружили взрывчатку и огнестрельное оружие, которое пытался провезти учебный нарушитель.

В Госпогранслужбе также подчеркнули, что проведение антитеррористических учений не повлияло на определенный порядок работы контрольных пунктов "Чонгар", "Каланчак" и "Чаплинка". Они работали в штатном режиме, не создавая неудобства законопослушным гражданам при пересечении админграницы.

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Суббота, 22.04.2017

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