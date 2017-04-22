08.04.17 20:441930
В ДТП погиб один из сильнейших тренеров мира по боксу
|22.04.17 19:21
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Дюрант попал в аварию в ЮАР.
Дюрант попал в аварию в ЮАР.
Один из самых известных в мире тренеров по боксу Ник Дюрандт не выжил после ДТП, в которое он попал в ЮАР.
Как сообщает The Citizen, на момент гибели ему было всего 53 года.
Дюрант совершал велопоездку от Вифлеема к Кларенсу.
"После столкновения с авто мой отец несколько раз перевернулся в воздухе. Я был с ним в больнице, когда он умер", - рассказал о трагедии сын Дюрантда.
Ник Дюрандт воспитал множество чемпионов мира - Тулани Малингу, Филипа Нду, Кассиуса Балойи, Сайленса Мабузу, Айзека Хлаштвайо, Малколма Классена, Морути Мталане...