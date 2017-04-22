В ДТП погиб один из сильнейших тренеров мира по боксу

Дюрант попал в аварию в ЮАР.

Один из самых известных в мире тренеров по боксу Ник Дюрандт не выжил после ДТП, в которое он попал в ЮАР.

Как сообщает The Citizen, на момент гибели ему было всего 53 года.

Дюрант совершал велопоездку от Вифлеема к Кларенсу.

"После столкновения с авто мой отец несколько раз перевернулся в воздухе. Я был с ним в больнице, когда он умер", - рассказал о трагедии сын Дюрантда.

Ник Дюрандт воспитал множество чемпионов мира - Тулани Малингу, Филипа Нду, Кассиуса Балойи, Сайленса Мабузу, Айзека Хлаштвайо, Малколма Классена, Морути Мталане...