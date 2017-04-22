08.04.17 20:441930
В Армении зарезали российского военного
|22.04.17 19:57
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Мужчина скончался в результате ножевого ранения, полученного в потасовке.
Мужчина скончался в результате ножевого ранения, полученного в потасовке.
Сегодня в городе Гюмри на севере Армении было обнаружено тело мужчины в форме российского военнослужащего. Предположительно, это контрактник Дмитрий Лапаев, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на прокурора Ширакской области Карена Габриеляна.
"По предварительным данным, погибшим является военнослужащий-контрактник Дмитрий Лапаев", – сказал Габриелян.
По рассказам очевидцев, мужчина скончался в результате ножевого ранения, полученного в потасовке.
Обстоятельства смерти выясняются. На месте происшествия работают криминалисты. По словам прокурора, задержан подозреваемый в совершении убийства.