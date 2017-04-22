В Армении зарезали российского военного

Мужчина скончался в результате ножевого ранения, полученного в потасовке.

Сегодня в городе Гюмри на севере Армении было обнаружено тело мужчины в форме российского военнослужащего. Предположительно, это контрактник Дмитрий Лапаев, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на прокурора Ширакской области Карена Габриеляна.

"По предварительным данным, погибшим является военнослужащий-контрактник Дмитрий Лапаев", – сказал Габриелян.

По рассказам очевидцев, мужчина скончался в результате ножевого ранения, полученного в потасовке.

Обстоятельства смерти выясняются. На месте происшествия работают криминалисты. По словам прокурора, задержан подозреваемый в совершении убийства.