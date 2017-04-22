Кровавый тверк под Харьковом: вместе с танцем на видео попал момент аварии

22.04.17 20:49Сколько просмотров этой статьи72Сколько комментариев этой статьи0

Столкновение мотоцикла и автомобиля Hyundai произошло в селе Пересичное Дергачевского района Харьковской области. Момент аварии попал на камеру девушки, которая в тот момент снимала танец своей подруги.

Кадры появились в интернете 16 апреля. Сама авария, по данным областной полиции, произошла 13 апреля около 17:15.

На видеозаписи видно, как девушка танцует тверк на тротуаре рядом с проезжей частью. В какой-то момент в кадр попадают спортивный мотоцикл и иномарка. Водитель автомобиля, судя по записи, выехал на полосу встречного движения прямо перед водителем мотоцикла. Как раз в это время девушка, танцуя, подошла к самому краю тротуара.

После столкновения она вместе с подругой-оператором покинули место ДТП.

Depo.Харков сообщает, что в результате столкновения автомобиля Hyundai под управлением мужчины 1968 года рождения и мотоцикла Yamaha с полтавской регистрацией под управлением местного жителя 1991 года рождения закрытую черепно-мозговую травму и ушибы различных частей тела получил водитель мотоцикла. Мужчину доставили в больницу скорой и неотложной помощи Харькова. Его состояние удовлетворительное.

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Суббота, 22.04.2017

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