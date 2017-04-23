Война на Донбассе: боевики нанесли смертельный удар по силам АТО (видео)

За последние сутки погиб один военнослужащий Вооруженных сил Украины. Еще три воина получили ранения.

Как пишет Politeka со ссылкой на пресс-службу штаба АТО, такие данные обнародованы по состоянию на 6 утра 23 апреля.

Как отмечают военные, несмотря на договоренности о перемирии между сторонами конфликта на Донбассе с 1 апреля, ситуация в зоне проведения антитеррористической операции остается напряженной.

Всего за сутки пророссийские наемники совершили 46 обстрелов по позициям украинских защитников.

Больше всего ударов было зафиксировано на донецком направлении. Для обстрелов боевики применяли минометы калибра 82-мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и вооружение БМП. Также «работали» вражеские снайперы.

Объекты атак – районы Авдеевки, шахты «Бутовка», Верхнеторецкого, Луганского, Зайцево, Песок и Каменки.

На приморском направлении под ударами оказались Широкино, Марьинка, Водяно, Тарамчук и Гнутово. Здесь противник атаковал бойцов АТО из минометов калибра 82-мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На луганском направлении из крупнокалиберных пулеметов, минометов калибров 120-мм и 82-мм противник вел огонь по позициям под Катериновкой, а из стрелкового оружия бил по опорным пунктам наших войск близ Станицы Луганской и Валуйского.

В то же время отмечается, что украинские пехотинцы продолжают уверенно держать оборону на мариупольском направлении, несмотря на то, что враг регулярно нарушает предложенный им же «режим тишины». Воины АТО не теряют боевой дух и готовы в любой момент дать врагу адекватный отпор.