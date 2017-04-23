Война на Донбассе: боевики нанесли смертельный удар по силам АТО (видео)

23.04.17 09:00Сколько просмотров этой статьи65Сколько комментариев этой статьи0

За последние сутки погиб один военнослужащий Вооруженных сил Украины. Еще три воина получили ранения.

Как пишет Politeka со ссылкой на пресс-службу штаба АТО, такие данные обнародованы по состоянию на 6 утра 23 апреля.

Как отмечают военные, несмотря на договоренности о перемирии между сторонами конфликта на Донбассе с 1 апреля, ситуация в зоне проведения антитеррористической операции остается напряженной.

Всего за сутки пророссийские наемники совершили 46 обстрелов по позициям украинских защитников.

Больше всего ударов было зафиксировано на донецком направлении. Для обстрелов боевики применяли минометы калибра 82-мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и вооружение БМП. Также «работали» вражеские снайперы.

Объекты атак – районы Авдеевки, шахты «Бутовка», Верхнеторецкого, Луганского, Зайцево, Песок и Каменки.

На приморском направлении под ударами оказались Широкино, Марьинка, Водяно, Тарамчук и Гнутово. Здесь противник атаковал бойцов АТО из минометов калибра 82-мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На луганском направлении из крупнокалиберных пулеметов, минометов калибров 120-мм и 82-мм противник вел огонь по позициям под Катериновкой, а из стрелкового оружия бил по опорным пунктам наших войск близ Станицы Луганской и Валуйского.

В то же время отмечается, что украинские пехотинцы продолжают уверенно держать оборону на мариупольском направлении, несмотря на то, что враг регулярно нарушает предложенный им же «режим тишины». Воины АТО не теряют боевой дух и готовы в любой момент дать врагу адекватный отпор.

Похожие новости

19.04.17 10:31В Северной Корее показали уничтожение США (видео)

18.04.17 08:22Сутки в АТО: один военнослужащий получил ранение

31.03.17 08:00Сутки в АТО: Двое погибших, 13 раненых

20.02.17 08:00Боевики интенсивно били на всех направлениях, у ВСУ потери

17.02.17 08:33Обострение в зоне АТО: трое погибших, 10 раненых

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Воскресенье, 23.04.2017

Закругление верхнее-левое

11:48В Николаеве штрафуют фуры с перегрузом

11:35Северная Корея пригрозила Австралии ядерным ударом

11:16Этот овощ особенно полезен для здоровья кишечника

11:01Когда и зачем украинцам хотят повысить пенсионный возраст

10:47В Африке гепард напал на туристку (видео)

10:30Президента Украины призывают запретить российские интернет-сервисы

10:13Знаменитый украинский тренер жестко раскритиковал киевское "Динамо"

10:00Артеменко обвинили в измене Радикальной партии (видео)

09:49На Николаевщине задержали серийного грабителя

09:34Прогноз погоды в Николаеве на 23 апреля

09:12Сколько в нашей стране этнических украинцев

09:00Война на Донбассе: боевики нанесли смертельный удар по силам АТО (видео)

08:52Мэр Николаева поддержал создание КП по стирке белья

08:31Сегодня Япония и США начали совместные морские учения

08:15Google улучшил англо-украинский переводчик

08:00В Париже полиция жестко разогнала протестующих (видео)

 22.04

21:21В Ялте открыли памятник Рузвельту

20:49Кровавый тверк под Харьковом: вместе с танцем на видео попал момент аварии

20:39Одесский мэр показал как умеет драться на ринге: опубликовано видео

20:28Николаевский депутат претендует на должность судьи в составе Верховного Суда

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

09.04.17 11:571500

В Швеции полицейских забросали "коктейлями Молотова"

09.04.17 12:141470

В Украине рухнул сайт выдачи загранпаспортов

09.04.17 12:211630

В Египте прогремело 2 взрыва: 15 погибших, 50 раненых

09.04.17 12:451320

Сенкевич предложил ввести мораторий на строительство церквей в городе

Самые читаемые

18.04.17 18:5327330

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

15.04.17 18:228710

Впервые в Николаеве прошел турнир памяти Владимира Чайки по классическому волейболу

15.04.17 08:005800

Суббота перед Пасхой, что нельзя делать, что можно, приметы и обычаи

14.04.17 15:014800

Поздравление с Пасхой от Владислава Чайки

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика