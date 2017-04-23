На Николаевщине задержали серийного грабителя

Оперуполномоченные Ингульского района Николаева установили место нахождения и задержали иностранца, который, применив физическое насилие, отобрал у 18-летнего студента мобильный телефон, сообщает "Новостной Николаев".

По предварительным данным, пострадавший юноша – не единственная жертва 24-летнего «гостя» страны. Злоумышленник, не обращая внимание на наличие рядом свидетелей, нападал на людей, которые, по своим внешним данным, не имели возможности дать отпор вору, и отбирал то, что имело любую ценность.

Иностранец не находился длительное время на одном месте» — он менял не только адреса квартир, но и населенные пункты.

Оперуполномоченные Ингульского района. Николаева установили место нахождения нападающего. 24-летнего грабителя задержали, когда он находился в развлекательном заведении г. Вознесенске.

В рамках уголовного производства, начатого Ингульским отделом полиции по признакам ч.2 ст.186 УК Украины «Грабеж», злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Иностранному гражданину грозит до шести лет лишения свободы. Устанавливается причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории Николаевской области, сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.