Взрыв в Запорожской области: пострадали двое

Молодые люди бросили в костер взрывоопасный предмет.

В Акимовке Запорожской области двое молодых людей бросили в костер взрывоопасный предмет, в результате чего произошел взрыв.

Оба парня находятся в больнице, один из них – в реанимации. Об этом сообщает местное издание 061.ua со ссылкой на руководителя пресс-службы областного управления Нацполиции Екатерину Людвик.

"Инцидент произошел примерно в 19.30 (22 апреля, – ред.). Как стало известно, двое парней, 1994 и 1998 годов рождения, искали металл. Найденные предметы они бросили в огонь для выжигания. После этого, произошел взрыв", – сообщила Людвик.

Как стало известно изданию из собственных источников, парень 1998 года рождения от испуга сбежал с места происшествия. А, спустя некоторое время, сам обратился за помощью к медикам. Сейчас он находится в хирургическом отделении районной больницы.

Второго парня, с множественными осколочными ранениями лица, доставили в реанимацию. "На данный момент оба пострадавших живы. Полиция расследует случившееся происшествие и классифицирует взорвавшийся предмет. Была ли это мина, или граната установит экспертиза", – отмечает СМИ.