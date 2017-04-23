На рынке в Одессе сгорело более 100 торговых точек

В результате пожара на одесском рынке "Северный" пострадали 143 торговых павильонов. К счастью, среди людей пострадавших нет. Об этом информирует пресс-служба управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС), передает "112.ua".

О происшествии пожарным сообщили в 18:29 22 апреля. Ориентировочная площадь пожара составляла 400 кв. м.

Тушение осложнялось взрывами некоторых промышленных товаров в торговых павильонах. В 20:07 на общей площади 700 кв. м. пожар полностью потушили.

Причина инцидента пока не известна. С рынка эвакуировали 60 человек, спасли 307 торговых павильонов.