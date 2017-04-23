В Киеве похитили бизнесмена и требовали 100 тысяч долларов выкупа

Злоумышленника, который держал свою жертву в подвале, задержали правоохранители.

Сотрудники полиции Киевской области и прокуратуры раскрыли дерзкое преступление, которое произошло в столице. Как рассказал глава ГУ НП Киевщины Дмитрий Ценов, неизвестные похитили бизнесмена возле его дома и требовали от родственников выкуп в $100 тыс.

"В ходе оперативных действий выяснили, что предпринимателя могут удерживать в доме в одном из сел в Броварском районе. Была проведена спецоперация по освобождению заложника. Был задержан 25-летний хозяин дома, местный житель, который держал бизнесмена привязанным в свое подвале", – сообщил Дмитрий Ценов.

По его словам, задержанному будет оглашено подозрение в незаконном лишении свободы или похищении человека, разбойном нападении и вымогательстве. Сейчас устанавливают круг людей, которые могу быть также причастны к совершению преступления.