В Николаеве ограбили подполковника полиции

Вечером в четверг, 20 апреля, в Николаеве неизвестный ограбил подполковника полиции Ольгу Ч. - начальника отделения следственного отдела Центрального райотдела полиции.

Об этом «Новостям-N» сообщили источники в прокуратуре.

Женщина возвращалась домой около 21.00. Возле дома № 84 по проспекту Центральному (Ленина) к ней подбежал неизвестный, выхватил из рук сумку и сбежал.

Добычей преступника стал мобильный телефон, небольшая сумма наличных денег, банковские карточки, а также документы — в том числе, служебное удостоверение.

Ограбленная женщина-подполковник обратилась с заявлением о грабеже в свой, «родной», Центральный райотдел.

Открыто уголовное производство по ст. 186 УК Украины - «Грабеж».