09.04.17 17:491800
В Николаеве ограбили подполковника полиции
|23.04.17 13:56
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Вечером в четверг, 20 апреля, в Николаеве неизвестный ограбил подполковника полиции Ольгу Ч. - начальника отделения следственного отдела Центрального райотдела полиции.
Вечером в четверг, 20 апреля, в Николаеве неизвестный ограбил подполковника полиции Ольгу Ч. - начальника отделения следственного отдела Центрального райотдела полиции.
Об этом «Новостям-N» сообщили источники в прокуратуре.
Женщина возвращалась домой около 21.00. Возле дома № 84 по проспекту Центральному (Ленина) к ней подбежал неизвестный, выхватил из рук сумку и сбежал.
Добычей преступника стал мобильный телефон, небольшая сумма наличных денег, банковские карточки, а также документы — в том числе, служебное удостоверение.
Ограбленная женщина-подполковник обратилась с заявлением о грабеже в свой, «родной», Центральный райотдел.
Открыто уголовное производство по ст. 186 УК Украины - «Грабеж».