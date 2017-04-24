10.04.17 09:081790
В Париже снова митинги и полиция разгоняет протестующих (видео)
|24.04.17 08:10
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Об этом сообщают очевидцы в соц. сети.
Об этом сообщают очевидцы в соц. сети.
Полицейские пустили в ход слезоточивый газ. Несколько раз против протестующих применяли и дубинки. Также полиция применила дымовые шашки.
По меньшей мере один протестующий ранен в столкновениях с полицией. Человек лежит на земле, и полицейские оказывают ему помощь, пытаясь остановить кровотечение.
В настоящее время ни полиция, применившая ранее слезоточивый газ, ни протестующие, бросавшие в полицейских бутылки и крушившие ограждение, каких-то активных действий не предпринимают. Сотрудники полиции взяли в кольцо самую большую группу протестующих.
Михаил Апанасов.