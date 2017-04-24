В Париже снова митинги и полиция разгоняет протестующих (видео)

Об этом сообщают очевидцы в соц. сети.

Полицейские пустили в ход слезоточивый газ. Несколько раз против протестующих применяли и дубинки. Также полиция применила дымовые шашки.

По меньшей мере один протестующий ранен в столкновениях с полицией. Человек лежит на земле, и полицейские оказывают ему помощь, пытаясь остановить кровотечение.

В настоящее время ни полиция, применившая ранее слезоточивый газ, ни протестующие, бросавшие в полицейских бутылки и крушившие ограждение, каких-то активных действий не предпринимают. Сотрудники полиции взяли в кольцо самую большую группу протестующих.

Михаил Апанасов.