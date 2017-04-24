В Австралии 12-летний мальчик пытался пересечь на машине весь континент

24.04.17 08:27Сколько просмотров этой статьи38Сколько комментариев этой статьи0

Несовершеннолетнего автомобилиста задержала полиция.

Полиция в Австралии задержала 12-летнего мальчика, который, как утверждают полицейские, пытался на машине проехать через всю страну.

Ему уже удалось проехать 1300 километров с востока на запад, когда его остановила патрульная машина, пишет русская служба ВВС. Причем, полицейские обратили внимание на то, что бампер машины волочился по земле. Возможно, не заметь полиция бампер, мальчик бы осуществил задуманное.

Мальчик за 14 часов пересек штат Новый Южный Уэльс, и собирался ехать дальше до города Перта в штате Западная Австралия. Это заняло бы еще 30 часов езды по дороге в пустыне.

В Австралии можно получить водительские права с 16 лет.

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