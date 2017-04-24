Сутки в АТО: более 30 обстрелов

На Донбассе погиб один, ранены двое украинских бойцов.

Позиции украинских военных на Донбассе за минувшие сутки были обстреляны 34 раза – погиб один, ранены двое бойцов. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook утром в понедельник, 24 апреля.

На Донецком направлении были обстреляны позиции украинских войск в районе Троицкого, Авдеевки, Песков, Луганского и Новоселовка Вторая, шахты "Бутовка" и Невельского. "Кроме того, по защитникам Луганского били из вооружения БМП, а в районе Авдеевки активно действовали вражеские снайперы", – добавили в штабе АТО.

В то же время на Приморском направлении боевики накрывали украинские позиции рядом с Тарамчуком, Марьинкой, Гнутово и Широкино. "Морских пехотинцев под Водяным и Павлополем обстреливали вражеские снайперы", - отмечается в сообщении.

На Луганском боевики обстреливали украинские позиции в районе Новозвановки, Станицой Луганской и Новоалександровкой. С гранатометов и стрелкового оружия противник бил по защитникам Валуйского.

В свою очередь в самопровозглашенной ДНР заявляют, что украинские силовики выпустили около 700 боеприпасов различных типов по Ясиноватой, ее окрестностям и району бывшего аэропорта Донецка.

Напомним, в результате наезда на мину патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе утром 23 апреля погиб один сотрудник миссии, еще один получил ранения.