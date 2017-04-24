Сутки в АТО: более 30 обстрелов

24.04.17 09:12Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

На Донбассе погиб один, ранены двое украинских бойцов.

Позиции украинских военных на Донбассе за минувшие сутки были обстреляны 34 раза – погиб один, ранены двое бойцов. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook утром в понедельник, 24 апреля.

На Донецком направлении были обстреляны позиции украинских войск в районе Троицкого, Авдеевки, Песков, Луганского и Новоселовка Вторая, шахты "Бутовка" и Невельского. "Кроме того, по защитникам Луганского били из вооружения БМП, а в районе Авдеевки активно действовали вражеские снайперы", – добавили в штабе АТО.

В то же время на Приморском направлении боевики накрывали украинские позиции рядом с Тарамчуком, Марьинкой, Гнутово и Широкино. "Морских пехотинцев под Водяным и Павлополем обстреливали вражеские снайперы", - отмечается в сообщении.

На Луганском боевики обстреливали украинские позиции в районе Новозвановки, Станицой Луганской и Новоалександровкой. С гранатометов и стрелкового оружия противник бил по защитникам Валуйского.

В свою очередь в самопровозглашенной ДНР заявляют, что украинские силовики выпустили около 700 боеприпасов различных типов по Ясиноватой, ее окрестностям и району бывшего аэропорта Донецка.

Напомним, в результате наезда на мину патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе утром 23 апреля погиб один сотрудник миссии, еще один получил ранения.

Похожие новости

19.03.17 17:41В зоне АТО машина сбила военного на блокпосту

14.03.17 09:11Сутки в АТО. Один погибший, восемь раненых

07.03.17 08:00Сутки в АТО: количество обстрелов выросло вдвое

07.02.17 09:53В Германии предлагают провести выборы на Донбассе в присутствии оккупантов

22.01.17 17:01На лечении сегодня находится 91 украинский военный, раненый в зоне АТО

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Понедельник, 24.04.2017

Закругление верхнее-левое

14:35Лучшие места Николаевской области на майские праздники

14:28ЧП в Москве: женщина умерла в кресле косметолога

14:18Летающий автомобиль станет «общедоступным»

14:07Венесуэльский Майдан. Падение нефтяного гиганта в Латинской Америке

13:55За двумя детьми, которых соцслужбы забрали у горе-матери, пришел отец-атошник

13:47В Николаеве за неделю родились 68 малышей

13:33Семенченко предложил отрезать электричество не только Луганску, но и Донецку

13:15Лионель Месси установил очередной рекорд

13:04В Польшу можно будет доехать за 150 гривен – УЗ

12:52В медицину Николаевской области хотят вложить 26 миллионов гривен

12:45Завтра Украина отключит свет в оккупированном Луганске

12:34100 миллиардов для «Укрзализныци»: на что потратят деньги

12:20Джошуа заявил, что устроит Кличко ад на ринге

12:07Украине предрекли угрозу засухи

11:55Как врач из Лондона полгода «лечил» пациентку сексом

11:42Как прошли выходные на Николаевщине

11:3524 апреля - праздники, именины, приметы, день в истории

11:18Украинцев грозят оставить без дешевой одежды

11:05Захарченко: Будем готовы к конфедерации с Украиной

10:57Где сегодня в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

10.04.17 14:341690

Завершено ремонт акушерсько-гінекологічного відділення обласної лікарні

10.04.17 14:431690

Сегодня в Одессе произошла драка между националистами и полицией (видео)

10.04.17 14:501730

На титул самой красивой баскетболистки Украины претендует девушка из Николаева

10.04.17 15:041600

Украина осудила выборы в Южной Осетии

Самые читаемые

18.04.17 18:5327870

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

15.04.17 18:229180

Впервые в Николаеве прошел турнир памяти Владимира Чайки по классическому волейболу

15.04.17 08:006140

Суббота перед Пасхой, что нельзя делать, что можно, приметы и обычаи

14.04.17 15:015080

Поздравление с Пасхой от Владислава Чайки

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика