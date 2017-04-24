На Николаевщине рухнул Дом культуры (видео)

24.04.17 10:46Сколько просмотров этой статьи62Сколько комментариев этой статьи0

Жители села Кирьяковка Николаевского района остались без Дома культуры. Сегодня ночью здание, что уже давно требовало ремонта, рухнуло. Разрушена часть крыши, обрушились стены в спортивном зале.

Как сообщает "Влада громадам", вопрос о финансировании аварийного здания Дома культуры в селе Кирьяковка поднимался 12 апреля на заседании совместной комиссии Николаевского районного совета.

  • Исходя из финансового состояния районного бюджета, прошу рассмотреть вопрос о выделении средств на содержание, ремонт, изготовление проектов технической документации этого здания, потому что она не соответствует требованиям района. Совместно с Кирьяковским сельским советом необходимо изыскать возможности выделения средств для проекта дома культуры, - заявил депутат Сергей Григорьев.

  • Два года назад, глядя на то, как мокли и рассыпались стены этого здания, подумал, что это добром не кончится. К сожалению, оказался прав. При наплевательском отношении к эксплуатации здания иначе быть не могло, - говорит краевед Андрей Шинкаренко.

Сессия

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