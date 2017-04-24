За двумя детьми, которых соцслужбы забрали у горе-матери, пришел отец-атошник

Служба по делам детей администрации Заводского района сообщает, что двое детей (брат и сестра), лишенных родительской опеки, нашли отца, и будут воспитываться в его семье.

Одинокая мать детей лишена родительских прав за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей. Долгое время ребята находились в реабилитационном центре, а затем в интернате.

Однажды в службу по делам детей администрации Заводского района обратился мужчина, который заявил, что он отец малышей, и объяснил, что не мог своевременно признать отцовство в связи со службой в армии и пребыванием в зоне АТО. Однако от детей он не отказывается и хочет быть их законным представителем. Ребята также подтвердили, что знают этого человека именно как своего отца.

Единственным вариантом подтверждение родства является обращение в суд с исковым заявлением о признании отцовства, что и было им сделано. Дело рассматривалось довольно долго, осуществлялась генетическая экспертиза и, наконец, 21 апреля судом было установлено отцовство заявителя над детьми.

Так что теперь ребята будут жить вместе со своим отцом, сообщили в администрации Заводского района.