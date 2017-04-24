ЧП в Москве: женщина умерла в кресле косметолога

Погибшей делали озонотерапию.

Женщина умерла в косметологическом кабинете в Москве, по предварительной информации, из-за оторвавшегося тромба, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РИА Новости.

По данным следствия инцидент произошел в воскресенье, 23 апреля, в одном из московских центров красоты. Во время косметологической процедуры пациентка почувствовала себя плохо. Сотрудники клиники вызвали ей скорую, но до приезда медиков женщина 1957 года рождения скончалась. По информации источника в правоохранительных органах, погибшей делали озонотерапию.

"По данному факту следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве проводится доследственная проверка", — сообщает управление.

По предварительным данным, смерть женщины наступила в результате отрыва тромба, сообщили в СК, уточнив, что точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.