В Москве погиб актер из сериала "Интерны"

24.04.17 20:00Сколько просмотров этой статьи66Сколько комментариев этой статьи0

Гражданин США Казимир Лиске погиб от падения с высоты.

В понедельник в московской больнице после падения с высоты скончался актер Казимир Лиске, сообщает столичный главк СК России.

"Установлено, что утром 24 апреля 2017 года вблизи жилого дома по улице Восточной в Москве был обнаружен мужчина 1982 года рождения с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты. Мужчина незамедлительно был госпитализирован в больницу, где от полученных повреждений скончался", - сообщает пресс-служба СК.

По информации источника в правоохранительных органах Москвы, погибшим является гражданин США Казимир Лиске - актер, снявшийся, в частности, в одной из серий популярного сериала "Интерны". Лиске жил в Москве с женой и ребенком.

Причины и обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются, правоохранители опрашивают родственников и очевидцы случившегося.

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