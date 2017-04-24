В Одессе пара убила женщину и подожгла дом, скрывая следы

Злоумышленники задержаны. Досудебное расследование продолжается

В Одессе 30-летний мужчина вместе с подругой убили женщину. Чтобы скрыть следы, а заодно и избавиться от свидетельницы, мужчина поджог дом.

В отделе коммуникаций Нацполиции в Одесской области рассказали, что в полусгоревшем здании нашли тело хозяйки с многочисленными ножевыми ранениями, а также 32-летнюю жительницу Коминтерновского района, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Соседи рассказали полицейским, что убитая занималась продажей вина, а за несколько дней до убийства она сдала в аренду одну и комнат. Как выяснилось, женщина познакомилась с квартирантом в одном из одесских парков. Он пригласил ее к себе в гости, где у них возник конфликт с хозяйкой — она отказалась бесплатно дать им вино.

"Возмущенный отказом мужчина схватил нож и начал бить им пожилую женщину в спину. После этого его гостья другим ножом нанесла несколько ударов в сердце пенсионерки", — рассказали в ведомстве.

После убийства пара продолжила пить, а когда мужчина проснулся и понял, что произошло — ограбил дом и поджог его. Продав награбленное, он уехал в столицу, где его через неделю задержала полиция.

В настоящее время уголовному дуэту сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В порядке ст. 208 УПК Украины злоумышленники задержаны. Досудебное расследование продолжается.