В Одессе изъяли рекордную партию амфетамина

Стоимость контрабандного наркотика на "черном рынке" составляет шесть миллионов долларов.

Пресс-служба СБУ сообщила, что в Одессе правоохранители изъяли рекордную партию контрабандного амфетамина.

Отмечается, что наркодельцы отправили в Одесский морской порт контейнер с якобы грузом обуви из Средиземноморья. Правоохранители обнаружили среди товара, который предназначался для киевской фирмы, 180 килограммов психотропов, известных под названием "каптогон".

По информации ведомства, Украина использовалась как транзитная страна для доставки наркотиков заказчикам в одно из государств Ближнего Востока. Стоимость изъятого наркотика по ценам "черного рынка" составляет шесть миллионов долларов.

Оперативники СБУ задержали троих преступников во время получения груза. Двое из них - иностранцы, им сообщено о подозрении в совершении преступления. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.