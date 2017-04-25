Элтон Джон попал в реанимацию

25.04.17 09:43Сколько просмотров этой статьи67Сколько комментариев этой статьи0

Ровно месяц назад одному из величайших исполнителей современности исполнилось 70 лет. Во время гастролей по Южной Америке у него обнаружили редкую потенциально смертельную бактериальную инфекцию.

Британский певец сэр Элтон Джон, только месяц назад отметивший свое 70-летие, попал в реанимацию после гастролей по Южной Америке на прошлой неделе. Он тяжело заболел "редкой и потенциально смертельной" бактериальной инфекцией и вернулся для лечения в Великобританию.

Из-за недуга артисту пришлось отменить девять концертов в Лас-Вегасе и Калифорнии в течение следующих двух недель. Ближайшее выступление певца назначено на 2 июня в британском Туикинхеме. Об этом сообщило ВВС.

Исполнителю два дня пришлось пролежать в палате интенсивной терапии.

К счастью, врачи Элтона быстро идентифицировали ее и назначили действенное лечение. Уже скоро он полностью выздоровеет и восстановится, - заявили представители певца.

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