Николаевский суд возобновил рассмотрение дела Романчука после перерыва

25.04.17 12:58Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

Центральный районный суд Николаева возобновил процесс по делу экс-главы Николаевской областной государственной администрации Николая Романчука, под домом которого нашли тоннели с золотом. Об этом говорится в сообщении суда

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"В Центральном районном суде Николаева продолжено после перерыва судебное разбирательство уголовного производства по обвинению бывшего первого заместителя Николаевской облгосадминистрации в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст.368 УК Украины", - говорится в сообщении.

Отметим, по версии следствия, Романчук получил взятку за содействие в получении специального разрешения на пользование недрами. Суд продолжил исследование письменных доказательств, приложениями к которым являются электронные носители с видеофайлами.

Романчук возглавлял Николаевскую ОГА в марте-июле 2014 года. На момент задержания он занимал должность первого замглавы администрации.

Напомним, замглавы Николаевской ОГА задержали за взятку в 100 тыс. долларов летом 2016 года. Под его домом обнаружили также тоннели с драгоценностями и "черной бухгалтерией".

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