Срыв концерта Поляковой: Вам сказали фас и вы как дураки повелись! Я никогда не выступала в Крыму, в ЛНР и ДНР (ВИДЕО)

25.04.17 14:01Сколько просмотров этой статьи47Сколько комментариев этой статьи0

В Ровно пытались сорвать концерт Оли Поляковой, который был запланирован на 24 пареля в помещении областного академического музыкально-драматического театра.

Уже утром в центре города появились афиши выступления артистки с названием «Russian style», с лозунгом «Один народ, единая страна. От Ужгорода до Владивостока, от Севастополя до Кремля» и советскими звездами в виде декора, сообщает radiotrek.rv.ua.

Как оказалось, афиши — фейковые. Промо-тур певицы называется «Я люблю Вас».

Позже возле здания театра организовался митинг, участники которого требовали отменить концерт. Однако в течение 15-минутн протестующие так и не объяснили оснований своих требований и покинули встречу, после чего театр «заминировали», сообщают Подробности.

Правоохранители эвакуировали зрителей из помещения (около 700 человек), однако сама Полякова осталась у здания. Оля вышла в прямой эфир в Facebook и прямо на улице в режиме «онлайн» вызвала полицию на место локального ЧП.

» Трое активистов, чьи имена мне неизвестны, на камеру угрожали моей жизни. Они обвиняют меня в том, что я выступала в оккупированном Крыму, в так называемых «ЛНР» и «ДНР», хотя я никогда в жизни не выступала ни на одной из неподконтрольных территорий, — заявила певица. – Прямо сейчас при вас я вызываю полицию, саперов с кинологами – нужно, чтобы они проверили зал и не допустили срыва концерта – люди заплатили деньги за концерт, и они его увидят – никакой дядя мне не должен рассказывать, какие людям слушать песни. Эти молодчики кричали мне в лицо: «Вали в Рашку!» Я им сказала: «Валите в Рашку сами, я буду петь там, где моя Родина! Я живу в своей стране и сделала осознанный выбор петь для своего народа. Никто из многочисленных идиотов не сможет мне помешать делать мое дело».Оля призвала всех зрителей, купивших билет на концерт, подходить к театру и отстаивать свое право на посещение концерта: «Нужно бороться за это право для артистов, которые нигде не шастают и поют только для наших!»

На вопрос «активистов»: «Вы что, будете танцевать на крови?» Полякова ответила: «Я не собиралась танцевать на крови, я предоставляю бесплатные билеты на концерт для участников АТО. Также я купила броневик, станцию техобслуживания для военной техники. И вместо благодарности меня обвиняют в том, что я «паплюжу герб», что я «пою для «ДНР»»…

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