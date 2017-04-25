11.04.17 22:052030
Во Львовской области возле трассы нашли тело женщины
|25.04.17 15:13
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По предварительной версии, погибшая могла умереть от переохлаждения.
По предварительной версии, погибшая могла умереть от переохлаждения.
Во Львовской области в поле у дороги нашли тело женщины, которая умерла примерно две недели назад.
"В полицию поступило сообщение от прохожего о том, что рядом с селом Сокольники обнаружена мертвая женщинуа Примерный возраст погибшей – 30-35 лет, признаков насильственной смерти на ее теле не обнаружено", – сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции во Львовской области.
Женщина, ростом 165 см, была одета в спортивные штаны черного цвета, кофту серого цвета, спортивную куртку красного цвета, резиновые тапочки синего цвета. Документов и мобильного телефона при ней не найдено.
По предварительной версии, неизвестная могла умереть от переохлаждения. По данному факту открыто уголовное производство.