Во Львовской области возле трассы нашли тело женщины

25.04.17 15:13Сколько просмотров этой статьи60Сколько комментариев этой статьи0

По предварительной версии, погибшая могла умереть от переохлаждения.

Во Львовской области в поле у дороги нашли тело женщины, которая умерла примерно две недели назад.

"В полицию поступило сообщение от прохожего о том, что рядом с селом Сокольники обнаружена мертвая женщинуа Примерный возраст погибшей – 30-35 лет, признаков насильственной смерти на ее теле не обнаружено", – сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции во Львовской области.

Женщина, ростом 165 см, была одета в спортивные штаны черного цвета, кофту серого цвета, спортивную куртку красного цвета, резиновые тапочки синего цвета. Документов и мобильного телефона при ней не найдено.

По предварительной версии, неизвестная могла умереть от переохлаждения. По данному факту открыто уголовное производство.

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Вторник, 25.04.2017

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