Со здания суда в Николаеве сорвали государственную символику

25.04.17 15:25Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

Сотрудники патрульной полиции Николаева задержали двоих мужчин, которые несли сорванные со здания районного суда герб Украины и табличку с названием учреждения. Об этом передают со ссылкой на правоохранителей Вести.

"Во время ночного патрулирования на улице Пушкинской стражи порядка увидели двух неизвестных, один из которых нес изображение государственного герба Украины.

Остановившись и подойдя к мужчинам, инспекторы увидели, что другой держит в руках табличку с административного здания районного суда", - сообщили в полиции.

Задержанные 27 и 29 лет заявили, что таблички они нашли возле мусорного бака. Патрульные доставили мужчин в отделение полиции.

Мария Коваленко.

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