В США казнили двух человек из-за "просрочки" смертельных инъекций

25.04.17 15:37Сколько просмотров этой статьи69Сколько комментариев этой статьи0

Смертельная вакцина была на грани "просрочки", потому ее решили пустить в дело.

В штате Арканзас состоялось две казни подряд в ночь на вторник, 25 апреля. Смертельные инъекции были сделаны Джеку Джонсу и Марселу Вильямсу. Накануне Верховный суд США отклонил апелляции их защиты на смертные приговоры, собщает Дождь.

До конца апреля в Арканзасе должны казнить еще пять человек. Это связано с тем, что у препарата для смертельных инъекций в конце месяца истекает срок годности.

Всего по этой причине в Арканзасе должны были казнить восемь человек. Первому из них, Лиделу Ли, смертельную инъекцию сделали 20 апреля. Его адвокат настаивал, что приведение смертного приговора в исполнение из-за окончания срока годности у препарата нарушает закон.

Однако его доводы не убедили суд. Ли приговорили к смертной казни в 1995 году за то, что двумя годами ранее он убил женщину. Во время суда и заключения Ли настаивал на своей невиновности.

Одного из казненных 25 апреля, Джека Джонса, приговорили к смертной казни в 1996 году за изнасилование и убийство бухгалтера Мэри Филлипс. Ее дочь Лэйси он избил и придушил, но она очнулась во время осмотра места преступления полицией.

Другому казненному, Марселу Вильямсу, вынесли смертный приговор в 1994 году за изнасилование и убийство Стейси Эриксон. Угрожая ей пистолетом, Вильямс заставил Эриксон сесть в свою машину и снять в банкомате деньги со своей карты. Ее тело нашли спустя две недели.

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