В центре Луцка студент сбил на переходе мать с ребенком (видео)

25.04.17 15:45Сколько просмотров этой статьи68Сколько комментариев этой статьи0

В результате ДТП серьезно никто не пострадал.

Невнимательный студент сбил в центре Луцка мать с ребенком, переходивших дорогу по пешеходному переходу.

Момент аварии был зафиксирован камерой наблюдения, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Как видно на опубликованных кадрах, мать со своей 7-летней дочерью уже почти пересекла "зебру", когда в них врезался легковой автомобиль.

В то же время скорость движения машины была невысокой, благодаря чему женщина отделалась ушибами, а ребенок сильным испугом.

При этом, как отметили в полиции, 20-летний водитель был трезвым, однако, крайне невнимательным во время движения.

"Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы. В ходе досудебного следствия будут выяснены все обстоятельства аварии", - добавили в ведомстве.

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