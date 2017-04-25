11.04.17 22:052030
В центре Луцка студент сбил на переходе мать с ребенком (видео)
|25.04.17 15:45
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В результате ДТП серьезно никто не пострадал.
В результате ДТП серьезно никто не пострадал.
Невнимательный студент сбил в центре Луцка мать с ребенком, переходивших дорогу по пешеходному переходу.
Момент аварии был зафиксирован камерой наблюдения, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Как видно на опубликованных кадрах, мать со своей 7-летней дочерью уже почти пересекла "зебру", когда в них врезался легковой автомобиль.
В то же время скорость движения машины была невысокой, благодаря чему женщина отделалась ушибами, а ребенок сильным испугом.
При этом, как отметили в полиции, 20-летний водитель был трезвым, однако, крайне невнимательным во время движения.
"Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы. В ходе досудебного следствия будут выяснены все обстоятельства аварии", - добавили в ведомстве.