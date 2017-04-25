Из-за одержимости злыми духами мать утопила своего ребенка в канализации

25.04.17 17:39Сколько просмотров этой статьи60Сколько комментариев этой статьи0

В Индии 24-летняя женщина утопила свою четырехмесячную дочку в канализации, так как была уверена, что во время беременности была одержима злым духом.

Пинки Сингх взяла свою маленькую дочь Лали и бросила в канализацию соседей. Муж Пинки – 32 - летний Махендра Сингх рассказал, что его жена около года назад во время беременности была одержима. Он даже взял ее в местный Тантры, чтобы попытаться вылечить ее.

Однако в прошлом месяце состояние Пинки ухудшилось, а потом бесследно пропала их маленькая дочь. Когда жена пришла в себя, она спохватилась , стала бегать и с криками искать их дочь. А потом рассказала, что дух в красном одеянии выхватил из ее рук ребенка и унес. "Это было уже после того, как я позвонил в полицию и заявил о пропаже ребенка» - рассказывает муж Махендра.

Полиция прибыла и стала искать пропавшую девочку. А через два дня безрезультатных поисков арестовали Пинки. Она призналась, в преступление, однако продолжала утверждать, что сверхъестественная сила заставила убить ее свою девочку.

Сотрудник полиции Ислам Хан сказал: «Обвиняемая сначала сказала, что высокая дама с длинными волосами, в красной одежде схватила ее дочку и унесла проч. Когда мы расспросили других жителей, то оказалось, что никто не видел никакую женщину с ребенком на руках.

А когда мы обыскали дом соседей – нашли мертвого ребенка в канализации». Махендра Сингх верит своей жене и считает ее невиновной, он утверждает, что хорошо знает свою супругу и, что она просто не способна на это чудовищное преступление.

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Вторник, 25.04.2017

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